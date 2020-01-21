HABER
  4. Türk Kızılay dergisi, "1868" adıyla yeniden yayımlanıyor

Türk Kızılay dergisi, "1868" adıyla yeniden yayımlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Türk Kızılay dergisi, "1868" adıyla yeniden yayımlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk kurumsal dergilerinden biri olan Türk Kızılay dergisi, kısa bir aranın ardından "1868" adıyla yeniden yayımlanmaya başladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 1921'de yayımlanmaya başlayan Türk Kızılay dergisi o zamanki adıyla Hilâl-i Ahmer Mecmuası olarak raflardaki yerini aldı. O tarihten bugüne Cumhuriyete tanıklık eden dergi, bir yandan Kızılay'ın faaliyetleri hakkında haberlere yer verirken bir yandan da afet, kan, ilk yardım, sivil savunma konularında halkın bilinçlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Kısa bir aranın ardından 2019 Kasım ayındaki özel sayısıyla tekrar yayın hayatına başlayan ve adı kuruluş tarihinden hareketle "1868" olan Türk Kızılay'ın yeni dergisi, bu kez farklı bir konseptle ele alındı. Dergi, 10 bin adet basılıyor ve ayda bir yayımlanıyor. Bayilerde 10 liraya satışa sunulan derginin içeriğinde özel dosyalar ve haberler, ünlü simalar ile yapılan röportajlar, köşe yazıları, tarih, sağlık, spor, gezi, kültür-sanat sayfaları yer alıyor.

Dergi bu yönüyle renksiz bir kurum dergisi olmaktan öte, herkesin keyifle okuyabileceği bir formatla ilgililerin beğenisine sunuluyor.

- "İyilik bitmeyen bir yolculuktur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "1868" dergisinin yayın hayatına başlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"İyilik, bitmeyen bir yolculuktur. Dünyayı gezer, yolu bitmez; yüzyıllar geçer yolu bitmez. İyiler daima yürüyecek bir yol bulur. Kızılay olarak bizler bu yolculuğa 1868 tarihinden itibaren devam ediyoruz. Yalnız değiliz, tüm dünyada bizimle birlikte yürüyen güzel yürekli insanlar var. Yalnız yürümediğimizi biliyoruz ve bunu sizinle de paylaşmayı arzu ettik. İstiyoruz ki iyilik yolunda yürüyen herkes yalnız yürümediğini bilsin. Bu yolda yürümek isteyenler kocaman bir ailenin parçası olduğunu hissetsinler.

Türkiye'nin ilk kurumsal dergilerinden biri olan Türk Kızılay Dergisi, uzun süredir iyilerin iyilik hikayelerini anlatıyor. Dergimizi yayım hayatına kısa bir süre ara verdikten sonra, yeni bir solukla 2019'un son aylarında tekrar Türk halkının beğenisine sunduk."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
İtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeliİtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeli
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördüKaraman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nostalji dergi Tükk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

44 yaşındaki adamın sır ölümü!

Öz kızını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Babadan mahkemede şaşkına çeviren ifade

Kızını parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Mahkemede şaşkına çeviren ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.