Türk Kızılay dergisi, "1868" adıyla yeniden yayımlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk kurumsal dergilerinden biri olan Türk Kızılay dergisi, kısa bir aranın ardından "1868" adıyla yeniden yayımlanmaya başladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 1921'de yayımlanmaya başlayan Türk Kızılay dergisi o zamanki adıyla Hilâl-i Ahmer Mecmuası olarak raflardaki yerini aldı. O tarihten bugüne Cumhuriyete tanıklık eden dergi, bir yandan Kızılay'ın faaliyetleri hakkında haberlere yer verirken bir yandan da afet, kan, ilk yardım, sivil savunma konularında halkın bilinçlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Kısa bir aranın ardından 2019 Kasım ayındaki özel sayısıyla tekrar yayın hayatına başlayan ve adı kuruluş tarihinden hareketle "1868" olan Türk Kızılay'ın yeni dergisi, bu kez farklı bir konseptle ele alındı. Dergi, 10 bin adet basılıyor ve ayda bir yayımlanıyor. Bayilerde 10 liraya satışa sunulan derginin içeriğinde özel dosyalar ve haberler, ünlü simalar ile yapılan röportajlar, köşe yazıları, tarih, sağlık, spor, gezi, kültür-sanat sayfaları yer alıyor.