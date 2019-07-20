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Türk Kızılay, Düzce'de bin 500 kişiye 3 öğün yemek veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) 4 bin 800 civarında insan etkilendi. Bin 500 kişiye düzenli 3 öğün destek veriyoruz. Diğerlerine de içme suyu, kuru gıda anlamında desteklerimiz devam ediyor"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından 4 bin 800 civarında kişinin etkilendiğini belirterek, "Bin 500 kişiye düzenli 3 öğün destek veriyoruz. Diğerlerine de içme suyu, kuru gıda anlamında desteklerimiz devam ediyor." dedi.

Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde incelemelerde bulunan Kınık, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Kınık, AA muhabirine, Türk Kızılay ekiplerinin 3 gündür gerek arama kurtarma gerekse insani destek vermek için sahada olduğunu söyledi.

Büyük taşkın sonrasında etkilenen 24 köyün tamamında, özellikle en fazla etkilenen Esmahanım ve Uğurlu köylerinde çalışmaların devam ettiğini bildiren Kınık, "İlk günden itibaren Düzce Şube Başkanlığımız, Düzce afet ekiplerimiz ve Ankara'dan gelen destek ekiplerimizle beraber, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu acil gıda ve içme suyu ihtiyaçları karşılandı. 4 bin 800 civarında insan etkilendi. Bin 500 kişiye düzenli 3 öğün destek veriyoruz. Diğerlerine de içme suyu, kuru gıda anlamında desteklerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kent merkezinde okullara ve spor salonlarına yerleştirilen vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini belirten Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzce bölge ve Ankara'dan gelen 100'ü aşkın ekibimiz var. Bunlar tüm köylerde, ihtiyaç sahibi olan bütün bölgelere dağılmış durumdalar. Bundan sonra iyileştirme ve toparlanma çalışmaları için devletimize destek olmaya devam edeceğiz. Sağ olsun Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle Kızılaycılarımız bölgeye ulaştırıldı. Yollar açıldıktan sonra kendi ekiplerimizle beraber geldik. Elimizden geldiği kadar tüm noktalara ulaşmaya çalıştık ve şu an yardımlarımız ulaşıyor."

Kerem Kınık, şebeke hasar gördüğü için özellikle suyun ciddi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara kişi başı 15'er litrelik su dağıtımlarının devam ettiğini bildirdi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade eden Kınık, vatandaşların yaralarını sarmak için hep beraber çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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destek Düzce su baskını toprak kayması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

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