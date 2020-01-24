Türk Kızılay Elazığ depreminin ardından kriz masası oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğunu bildirdi.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay Afet ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğu aktarılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfağımız Erzurum'dan yola çıkmıştır. Ayrıca Muş ve Adana'dan mobil mutfaklarımız deprem bölgesine gönderildi."

Paylaşımda, "DEPREM yazıp 2868'e SMS göndererek sahadaki çalışmalarımıza destek olabilirsiniz." çağrısında bulunuldu.

