Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık: "Bölge terörden arındırıldıkça insani yardım faaliyetlerimiz yapılıyor"

“Zirveyi oluşturan insani kriz ve insani yardım faaliyetleri geliyor”

Forumdaki konuşmasında Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Türkiye’nin 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren Suriye’nin Kuzey Doğusundan ülkemize yönelen terör tehdidini bertaraf etmek üzere başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’nın’ pek çok kesimlerce çarpıtılmaya çalışıldığını dezenformasyon kampanyalarıyla Türkiye’nin bu mücadelesini haklılığını gölgelemeye çalışanların varlığını da üzülerek müşahede ediyoruz. Bu eleştirilerin en başında da bu zirveyi oluşturan insani kriz ve insani yardım faaliyetleri geliyor. Türkiye’nin sivillere zarar verileceği iddia ediliyor. Türkiye’nin terörle mücadele ederken başka bir terör örgütünü de DEAŞ’da ve DEAŞ’la mücadeleyi de sözüm ona yeniden DEAŞ’ın varlık göstereceği ve güçleneceğine dair bu operasyonun sonuçları olacağı konusunda bir takım yanlış anlaşılmalar pompalandırılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur”

“Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur" diyen Kıran konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin çok önemli meselesi vardır. Bu mesele dünyanın da ortak meselesidir. Bugün yıllarca Suriye’de devam eden savaşa göz kapatanlar maalesef orada bir terör örgütünün açıkça palazlanmasına başka bir terör örgütüyle yok etme pahasına bir terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışmalarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bunun sadece Türkiye için değil bütün ülke ve dünya için ne kadar büyük tehdit olduğunu hep birlikte kabul etmemiz gerekiyor. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle mağlup edemezsiniz. Terörle mücadelenin en önemli yöntemi uluslararası toplumun bu anlamda iş birliği içine girmesi, dayanışma göstermesi ve bu belayı topyekun defetmesidir. Bir belayı yok edeceğiz diye başka bir belayı güçlendirmenin, onu palazlandırmanın, ona meşruiyet kazandırmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Türkiye’nin adında dahi barış olan bu operasyonun bölgeyi tamamen terörden arındırarak oradan kaçan ve orada baskı altından başka ülkelere kaçan masum Suriyeli insanların tekrar yuvaları ana vatanlarına dönmelerini sağlamanın çatışmayla veya herhangi bir başka gayrimeşru şeylerle nasıl ilgisi olabilir. Eğer terör örgütlerini topyekun dünyadan temizlemezsek insanlık içinde çok büyük bir tehditle karşı karşıya kalır. O yüzden Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı da bölgede barışın tesis edilmesi huzurun ve refahın tesis edilmesi noktasında çok önemli bir milat olacaktır. Uluslar arası topluma da bu anlamda çok önemli bir mesaj verilmiş olacaktır” diye konuştu.