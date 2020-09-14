Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "(Suriye'deki insani yardım çalışmaları) Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek o bölgedeki sivillerin korunması için gerekse elimizden geldiği kadar bu insanlara yardımlarımızın ulaştırılması için çabalarımız devam