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  4. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "(Suriye'deki insani yardım çalışmaları) Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek o bölgedeki sivillerin korunması için gerekse elimizden geldiği kadar bu insanlara yardımlarımızın ulaştırılması için çabalarımız devam

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "(Suriye'deki insani yardım çalışmaları) Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek o bölgedeki sivillerin korunması için gerekse elimizden geldiği kadar bu insanlara yardımlarımızın ulaştırılması için çabalarımız devam

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "(Suriye'deki insani yardım çalışmaları) Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek o bölgedeki sivillerin korunması için gerekse elimizden geldiği kadar bu insanlara yardımlarımızın ulaştırılması için çabalarımız devam edecek."


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