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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 500 bin kök hücre bağışçısına ulaştık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı Kızılay'a bu anlamda kanlarını ve kök hücrelerini bağışladılar.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 500 bin kök hücre bağışçısına ulaştık

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı Kızılay'a bu anlamda kanlarını ve kök hücrelerini bağışladılar. Bunların yaklaşık 350 bin tanesinin doku tiplemesi yapıldı. Yaklaşık 4 bin bağışçı ve hasta ile eşleşme oldu. Yaklaşık bin civarında da başarılı nakil gerçekleştirildi" dedi.
Türk Kızılay Edirne Şubesi'nin olağan genel kurulu, Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın da katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin 2018 yılında 8 milyar dolarlık yardımla dünyada en fazla yardım yapan ülke olduğunu söyleyen Kınık, "Bugün dünyada daha fazla acıyı dindirmek için daha fazla çalışmak zorundayız. Çünkü dünyada haksızlıkların, sıkıntıların, yoksullukların sesini duyuran pek bir millet kalmadı. Onursal başkanımız Cumhurbaşkanımız'ın dünyada kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olan tavrı, milletimizin sadece bunu sözle değil, yaptığı icraatlarla da göstermiş olması ki, Türkiye geçen seneki insanı yardım küresel raporlarında 8 milyar doları aşkın bir insanı yardımla dünyada en fazla insani yardımı yapan ülkesi. Ülkemiz dünyanın en zengin ülkesi değil ama Gayri Safi Milli Hasılası'ndan yüzde 0,75 pay olarak ayırdığı, kendi vatandaşı dışındaki insanlara ayırdığı payla da en cömert ülkesi. Bu hasretler bizim kadim geleneğimizden gelen hasretlerimiz" dedi.
'500 BİN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISINA ULAŞTIK'
Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı kök hücrelerini Kızılay'a bağışladığını söyleyen Kınık, "Toplum sağlığı açısından kan hizmetlerimiz, kök hücre hizmetlerimiz çok önemli. Çünkü ülkemizde bu işi milli ödev olarak üstlenmiş tek kurumuz. Her gün yaklaşık 9 bin ünite kanı Türkiye'nin 300 noktasında toplayıp yaklaşık bin 500 hastaneye her türlü şartta, koşulda ulaştırmak durumundayız. Yıllık yaklaşık 3 milyon ünite kanı yaklaşık 7 milyon hastaya ulaştırmak için hep beraber çalışıyoruz. Bu önemli bir operasyon. Bu afetlerde, ordumuzun yaptığı operasyonlarda, her türlü olağanüstü şartta hazır olmamız gereken bir durum. Yine kök hücre projesi olan TÜRKÖK Projesi çok başarılı gidiyor. Bugün hedeflediğimiz rakamlara aşağı yukarı ulaştık. Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı Kızılay'a bu anlamda kanlarını ve kök hücrelerini bağışladılar. Bunların yaklaşık 350 bin tanesinin doku tiplemesi yapıldı. Yaklaşık 4 bin bağışçı ve hasta ile eşleşme oldu. Yaklaşık bin civarında da başarılı nakil gerçekleştirildi" dedi.
Kızılay'ın bünyesine geleneksel kan işlerinin yanına bir de bio-bankacılık gibi Türkiye'de yeni oluşmaya başlayan bir sistemi de eklediğini belirten Kınık, "Dolayısıyla sadece kan değil, kök hücre, kordon kanı bankacılığı ve bir takım kan ürünlerinin üretilmesi, plazmaya dayalı kan ürünlerinin üretilmesi ki fabrikamız Silivri'de büyük bir alanda kurulacak, bu konuyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Yine dışa bağımlı olduğumuz kan torbası üretimleri Silivri'de yapılacak" dedi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşmasının ardından genel kurul gündemiyle devam etti. Tek listeyle seçime giren mevcut başkan Kadir Çakay yeniden başkanlığa seçildi.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 500 bin kök hücre bağışçısına ulaştıkTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 500 bin kök hücre bağışçısına ulaştıkTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 500 bin kök hücre bağışçısına ulaştık

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