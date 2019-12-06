Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Türk Kızılay, model oluşturan bir unsur"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, IFRC hareketi içinde Türk Kızılay'ın örnek alınan, model oluşturan ve her zaman oyun kurucu bir unsur olarak bulunduğunu belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 4-12 Aralık'ta düzenlenen IFRC'nin Genel Kurulu, Uluslarası Konferansı ve Delegeler Konseyi toplantılarına katılan Kınık, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kınık, IFRC'nin en önemli toplantılarını gerçekleştirdiklerini ve yoğun bir gündemin kendilerini beklediğini belirterek, "Bu toplantılar, hem IFRC'nin hem de Cenevre Konvansiyonu'na taraf ülkelerin en üst düzeydeki zirvesi. Çok kadim bir gelenekle toplanıyor. Üç toplantımızda da farklı farklı konuları ele alacağız." dedi.

Kınık, dün yapılan toplantılarda Marshall Adaları ve Butan'ın da IFRC'ye katılmasıyla üye sayılarının 192 ülkeye çıktığını ve Türk Kızılay'ın IFRC'nin 12'nci üyesi olarak kurulduğunu anımsattı.

Türk Kızılay'ın 151 yıl önce, IFRC'nin ise 100 yıl önce kurulduğuna dikkat çeken Kınık, "Kurulduğu günden bu güne kadar da Kızılay, hem harekete hem de Federasyonumuza (IFRC) katkı vermeye devam ediyor. Bugün de IFRC'nin en kıdemli, en itibarlı ortaklarındandır." ifadelerini kullandı.