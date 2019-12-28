Türk Kızılay Genel Başkanı: Şam'dan İdlib'e yardım yapılmasını beklemek saflıktır

Ferhat DERVİŞOĞLU/Ufuk AKTUĞ/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şam'dan İdlib'e yardım yapılmasını beklemenin saflık olacağını söyledi.

Cilvegözü Sınır Kapısı önünde açıklamalarda İdlib için başlattıkları yardım kampanyası hakkında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, herkesi 'İdlib’deki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt' kampanyasına katılması konusunda çağrıda bulundu. İdlib'deki birçok insanın Türkiye sınırındaki yakın alanlara göç ettiğini belirten Kınık, "İdlib'de Kasım ayından bu yana artan saldırılar nedeniyle, sınırlarımıza yaklaşık 250 bini aşkın insan akın etti. Bu insanların durumlarını yerlerinde incelemek için ve bu insanları Suriye'nin içinde barındırabilmek için neler yapabiliriz diyerek Kızılay heyetimizle beraber İdlib'e gittik. Durum gerçekten içler acısı. İdlib'in Marat El Numan ve Serakib bölgesi boşaltılmış durumda. Orada çok acı hikayeler anlatıyorlar, çok ciddi sıkıntılar var. Elimizden geldiği kadar bu insanlara yardım etmeye çalışacağız. AFAD'la birlikte tespit etmiş olduğumuz kamp alanlarında acil çadır kuracağız. Mevcut çadır kentlerimizin içindeki kapasiteleri artırıyoruz. Gıda malzemesi, hijyen setleri, battaniye gibi sevkiyatlarımız özellikle şu an gelmiş olan insanlara yönelik devam ediyor" diye konuştu.

'İNSANLARI KADERİNE TERK EDEMEYİZ'

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan sınır ötesi yardımlarının süresinin sona erdiğini belirten Kınık, orada yaşayanları kaderine terk etmenin insanlık suçu olduğunu söyledi. Kınık, "Şunu ifade edebilirim İdlib’in içindeki 4 milyon insana Şam'dan yardım geleceğini beklemek saflık olur. Buradaki ihtiyacın karşılanmasını beklemek gerçekten gerçekçi bir durum değil. Sınır ötesi yardımların kesilmesi demek, buradaki insanların ölüme terk edilmesi demek. Dolayısıyla bu bir insanlık suçudur. Bu çerçevede uluslararası camiada bu yardımların devamı noktasında Birleşmiş Milletleri kararı uzatması noktasında baskıya davet ediyoruz. Biz insancıl aktörler olarak hem Kızılay hem de Birleşmiş Milletler insani yardım aktörleri olarak sahadaki gayretlerimizi arttırmaya çalışacağız" dedi.

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