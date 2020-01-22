Türk Kızılay, İdlib'de "Acil Konaklama Evleri" inşa edecek

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, İdlib'e ilk etapta 1.000 adet "Acil Konaklama Evi" inşa edecek.

Türk Kızılay açıklamasında, ateşkese rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları altında yaşam mücadelesi veren ve Türkiye sınırına hareket eden binlerce sivile yardım için, AFAD ile birlikte sınırda önlem alındığı vurgulandı.

Türk Kızılay'ın, sınırdaki güvenli bölgelerde yapımına başlanacak evler için tüm hayırseverlerden destek beklediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib’de kısıtlı imkanlara sahip, derme çatma brandalarda, kamplarda, zeytin ağaçları altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla harekete geçen Türk Kızılay, 30 metrekare kullanım alanına sahip, içerisinde tuvalet, banyo ve mutfak bulunan, su gideri tesisatı da olan 1+1 Acil Konaklama Evleri'ni inşa etmeye başlayacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, mayıs ayından bugüne kadar Türkiye sınırına 1 milyon insanın sığındığını, kasım ayından bu yana gelenlerin ise 400 bini bulduğunu ifade etti.