Türk Kızılay İdlib'de yaraları sarıyor

Killi bölgesinde ise zeytinlik içerisine oluşturulan alanda çadır kurulumu yapıldı.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Kınık, ailelere battaniye, gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.

- Yardıma destek çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 250 bin insanın ağır kış şartlarına rağmen bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Son 45 gün içerisinde saldırılar sonucu yaklaşık 1400 insanın hayatını kaybettiğini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Tamamen sivil yerleşim yerleri hedef alındı. Bu insanlar gerçekten dünyadan hiçbir yardım görmedikleri gibi bu insanlara karşı işlenen suçlar da maalesef cezalandırılmıyor. Biz elimizden geldiği kadar bu insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Biraz giysi, battaniye ve gıda dağıtımı yapıyoruz. Çadır getirdik ve 500 kadar çadırı bu gelen insanlara bulundukları yerlerde dağıtıp kuracağız. Bizim de özellikle kendi çadır kentlerimizin kapasitesini arttırma gibi planımız var. Türkiye sınırına yakın yerlerde küçük de olsa çadır alanları oluşturuluyor ama şu an İdlib merkezdeyiz ve buraya ciddi bir akın oldu. Bu insanlar uluslararası desteğe muhtaçlar. En azından şu anda bomba yağmıyor. Ümit ediyoruz buralara da çatışmalar sirayet etmez. Koşullar çok ağır."