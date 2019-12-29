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  4. Türk Kızılay İdlib'de yaraları sarıyor

Türk Kızılay İdlib'de yaraları sarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

Savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriyelilerin yanında olan Türk Kızılay, bu kez Esed rejimi ve Rusya'nın hava ve kara saldırıları sonucu evlerini terk ederek sınıra göç etmek zorunda kalan siviller için insani yardım seferberliği başlattı - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İdlib'de insanların dramına tanıklık edip yardım faaliyetlerinde bulundu - Kınık: - "Elimizden geldiği kadar bu insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Biraz giysi, battaniye ve gıda dağıtımı yapıyoruz. Çadır getirdik ve 500 kadar çadırı bu gelen insanlara bulundukları yerlerde dağıtıp kuracağız"

İDLİB (AA) - LALE KÖKLÜ / BURAK MİLLİ - Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları yüzünden yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla güvenli gördükleri Türkiye sınırına sığınan Suriyelilerin yardım çığlıklarına Türk Kızılay karşılık vermeye çalışıyor.

Özellikle Marat El Numan ve Serakip bölgelerindeki ağır bombardımanlardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına göçe devam ediyor.

Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla evlerini terk etmek zorunda kalan çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan Suriyeliler, ağır kış şartları altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Yağmurun altında ve çamurun içerisinde kurdukları çadırlarda yaşamaya çalışan Suriyelilerin yardımına ise Türk Kızılay yetişiyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve ekibi, İdlib'deki aileleri ziyaret ederek yaralarını sarmaya çalıştı.

Kınık ve ekibi, İdlib ziyareti kapsamında Sarmada ilçesinde Türk Kızılaya ait "Sevgi Butik"te ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yaptı.

Ekip, daha sonra Kefer Losin'de kurdukları kamp içerisinde bir okulun açılışını gerçekleştirdi.

Killi bölgesinde ise zeytinlik içerisine oluşturulan alanda çadır kurulumu yapıldı.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Kınık, ailelere battaniye, gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.

- Yardıma destek çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 250 bin insanın ağır kış şartlarına rağmen bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Son 45 gün içerisinde saldırılar sonucu yaklaşık 1400 insanın hayatını kaybettiğini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Tamamen sivil yerleşim yerleri hedef alındı. Bu insanlar gerçekten dünyadan hiçbir yardım görmedikleri gibi bu insanlara karşı işlenen suçlar da maalesef cezalandırılmıyor. Biz elimizden geldiği kadar bu insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Biraz giysi, battaniye ve gıda dağıtımı yapıyoruz. Çadır getirdik ve 500 kadar çadırı bu gelen insanlara bulundukları yerlerde dağıtıp kuracağız. Bizim de özellikle kendi çadır kentlerimizin kapasitesini arttırma gibi planımız var. Türkiye sınırına yakın yerlerde küçük de olsa çadır alanları oluşturuluyor ama şu an İdlib merkezdeyiz ve buraya ciddi bir akın oldu. Bu insanlar uluslararası desteğe muhtaçlar. En azından şu anda bomba yağmıyor. Ümit ediyoruz buralara da çatışmalar sirayet etmez. Koşullar çok ağır."

- Kampanyaya destek çağrısı

İdlib bölgesinin uluslararası anlamda ihmale uğramış bir bölge olduğunu söyleyen Kınık, buradaki insanların çok zor durumda olduğunu yineledi.

Sınır ötesi yardımların sürmesi gerektiğine vurgu yapan Kınık, "İhmal ediliyor bu insanlar. Tabiri caizse ölüme terk edilmişler. Elektrik ve su da yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin içerisine gönderilen sınır ötesi yardımların süresini uzatmadı, veto yedi Çin ve Rusya aracılığıyla. Bu insanlar zaten yardıma muhtaçlardı. Sınır ötesinden gelen yardımlar da kesilirse gerçekten yaşayamazlar." diye konuştu.

Kınık, "İdlib'teki Kara Bulutları İyiliğin Gücüyle Dağıt" adı altında düzenledikleri yardım kampanyasına vatandaşlardan destek istedi.

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