Türk Kızılay ilk kez Bangsamoro'da kurban kesti

KAAN BOZDOĞAN - Türk Kızılay, ilk kez kurban faaliyeti yürüttüğü Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yoksul ve mazlum 4 bin aileye kurban eti dağıttı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bugüne kadar kurban çalışması yapan Türk Kızılay, Filipinler'de Müslümanların yoğun yaşadığı Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde ilk kez kurban kesti.

Türkiye'den 700 bağışçının vekaletleriyle 100 büyükbaş kurbanı 5 bölgede İslami usullere uygun kesen dernek üyeleri, kurban etlerini poşetlere pay ederek 4 bin aileye ulaştırdı.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, AA muhabirine, bölgeye gelmek için geç kaldıklarını, yapılacak çalışmalarla bunu telafi edeceklerini söyledi.

Bangsamoro'nun Müslümanlar için önemini iyi bildiklerini ifade eden Can, halkın Türk heyetlerini çok sıcak karşıladığını dile getirdi.

Can, bölge halkının kendilerinden çeşitli konularda yardım istediğini belirterek, bölgenin talep ve ihtiyaçlarını rapor haline getireceklerini ve bölgeye projelerle destek vereceklerini söyledi.

- Türk Kızılay 50 ülkede 180 bin hisse kurban kesti

Can, bölgede Uluslararası Kızılhaç'ı da harekete geçirerek yardım ve insani faaliyetlerin sürdürülmesi ve Türk Kızılayın bölgede öncü kuruluşlar içerisinde bulunması için gerekli çalışmayı yapacaklarına vurgu yaptı.

Şükrü Can, Türk Kızılayın 50 ülkede 180 bin hisse kurban kestiğini kaydetti.

