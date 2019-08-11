Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Kahveci, kurban etlerini Musul, Duhok, Halepçe, Kerkük ve Erbil'deki iç göçmen ve sığınmacılar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını ifade etti.

Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kahveci, "Elimizin ulaştığı her yere kurban bağışlarımızı ve yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

Irak'ta muhtaç insanlara yaptığı yardımlardan dolayı Türk Kızılaya teşekkür eden Maruf, "Bunlar gerçekten güzel adım ve önemli çalışmalardır. Türk Kızılay, geçmiş dönem ve bayramlarda da hiçbir zaman buradaki insanları yalnız bırakmadı. Her zaman bize sahip çıktılar." şeklinde konuştu.

Maruf, Türk Kızılayın sadece Irak'ta değil, Orta Doğu'da da örnek kuruluş haline geldiğini ve her zaman büyük çalışmalara imza attığını sözlerine ekledi.

