Türk Kızılay Irak'ta iftar programı düzenledi

ERBİL (AA) - Türk Kızılay, ''Dünya Yetimler Günü" ve ramazan ayı nedeniyle Irak'ın Erbil kentindeki bir yetimhanede kalan 120 yetim çocuğa iftar programı düzenledi.

Erbil'deki bir restoranda verilen iftar programına, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile diğer yetkililer katıldı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Yetimler Günü ve ramazan ayı münasebetiyle Erbil'deki yetimhanede yaşayan 120 yetim çocuğa iftar programı düzenledik." dedi.

Daha önce Erbil'deki yetim çocuklara giysi yardımında bulunduklarını belirten Bilgili, "Bizim dönemsel olarak ramazan ayı içerisinde ve sonrasında yetim çocuklar yararına etkinliklerimiz oldu. İftar programı düzenleyerek farklı bir atmosfer oluşmasını amaçladıklarını" kaydetti.

