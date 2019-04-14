HABER

Türk Kızılay İsviçre'de "Uluslararası Kalite Ödülü" aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Kızılay uluslararası kalite taahhütleri altın kategorisinde ödüle layık görüldü" - "Bu, Kızılayın yapmış olduğu faaliyetlerin, yönetişim modelinin ve uluslararası paydaşlarının da dünya çapında takdir gördüğünün bir göstergesi" - "Kızılay bundan önceki bir buçuk asırlık yürüyüşünü bundan sonra da aynı kalite yaklaşımıyla ve aynı vizyonla devam ettirecektir"

CENEVRE (AA) - Türk Kızılay, İspanya merkezli Business Initiative Directions (BID) kuruluşunun verdiği ve dünyanın en büyük kalite ödüllerinden olan "Uluslararası Kalite Ödülü"ne layık görüldü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan InterContinental Cenevre Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık hazır bulundu.

BID Başkanı Jose E. Prieto, Türk Kızılayın kazandığı dünyanın en önemli kalite ödüllerinden "Uluslararası Kalite Ödülü"nü Başkan Kerem Kınık'a takdim etti.

Kınık, buraya yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın çalışmaları hakkında bilgi verdi, ödül için Prieto'ya teşekkür etti.

Törenin ardından AA muhabirine bilgi veren Kınık, "Kızılay, uluslararası kalite taahhütleri altın kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu, Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetlerin, yönetişim modelinin ve uluslararası paydaşlarının da dünya çapında takdir gördüğünün bir göstergesi. Biz de bu anlamda milletimizle, bağışçılarımızla, çalışanlarımızla ve gönüllülerimizle gurur duyduk." dedi.

- "Ödülü ülkemize getirmek gurur kaynağı"

Kınık, başarının arkasında Türk Kızılayın kalite standartlarına vermiş olduğu önemin yattığını belirterek şöyle konuştu:

"Kızılayın vizyonu çok net. 'Son insan ızdırabı dinene kadar çalışmak ve bu anlamda model bir kuruluş olmak.' Görev tanımları çok net. Bu görevleri nasıl yerine getireceğiyle ilgili stratejisi çok net. Dolayısıyla uluslararası anlamda takdir görmek, bu ödülü Kızılay adına ülkemize getirmek ayrı bir gurur kaynağı."

Türk Kızılayın 151. yılına girdiğini ve çok köklü bir gelenek ve gücü temsil ettiğini vurgulayan Kınık, Kızılayın kendi kategorisindeki kuruluşlar içerisinde dünyada ilk 3 içinde yer aldığını kaydetti.

- "24 milyon kişiye insani yardım ulaştırdık"

Kınık, geçen yıl Kızılayın 24 milyon kişiye insani yardım ulaştırdığını, bunların 7 milyonunun da yurt dışındaki insanlardan oluştuğunu ifade etti.

İnsanların acılarını hafifletmeye çalıştıklarını ve Türk Kızılayın yaklaşık 2,7 milyon kan ürününün 9 milyona yakın hastaya şifa olduğu bilgisini paylaşan Kınık ayrıca Türkiye'nin 2030'a kadar yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Kınık, "Kızılay bundan önceki bir buçuk asırlık yürüyüşünü bundan sonra da aynı kalite yaklaşımıyla ve aynı vizyonla devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de daha önce BID Kalite Ödülüne, Doğuş Holding, ICF Airports (Antalya), SETUR AŞ gibi Türk şirketleri de üstün kalite anlayışları ve kalite standartlarını sürekli iyileştirme gibi ölçütlere göre layık görülmüştü.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturduKütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 'İhlalli geçiş' cezalarını Yenikapı'da protesto ettiler15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 'İhlalli geçiş' cezalarını Yenikapı'da protesto ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerem Kınık Türk Kızılayı Uluslararası Kalite Ödülü

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.