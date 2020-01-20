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  4. Türk Kızılay Kerkük'teki iç göçmenlere gıda yardımı yaptı

Türk Kızılay Kerkük'teki iç göçmenlere gıda yardımı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Kerkük'teki iç göçmenlere gıda yardımı yaptı

KERKÜK (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Yahyava Kampı'ndaki iç göçmenlere gıda yardımında bulundu.

Irak'ta Türk Kızılay'ın 2020 yılının ilk yardım faaliyetleri çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER) ile koordineli şekilde Telaferli 500 aileye gıda kolileri dağıtıldı.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker, pirinç, salça, un, tuz, makarna, mercimek ve sıvı yağın bulunduğu yardım kolilerinin ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar da yardımlarından ötürü Türk Kızılay'a teşekkür etti.

En zor ve kötü günlerinde Irak'ın yanında bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu dile getiren Bayraktar, Irak'ta yıllardır din, dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine el uzatan Türk Kızılay'ın tüm ülkede yardımın simgesi haline geldiğini ifade etti.

Telaferli iç göçmen Fevvaz Muhammed de hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay'a şükran borçlu olduklarını söyledi.

Türk Kızılay, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmesinin ardından çatışmaların başladığı Haziran 2014'ten bu yana insani yardım çalışmaları yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gıda yardımı Kerkük Türk Kızılay

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