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Türk Kızılay Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:36 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yaptı

KERKÜK (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılay'ın ramazan yardımı, Kerkük'te faaliyet gösteren Cihan İnsan Hakları Derneğinin koordinasyonuyla, kentteki 200 iç göçmen ve ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine, ''Kerkük'te ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda ve giyim yardımı yaptık.'' dedi.

Dağlı, ramazan ayı boyunca Irak genelinde nerede ihtiyaç sahibi varsa oraya ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, ''Ramazan ayının ilk günü 500 ailelik en kalabalık iftarı düzenledik ve ramazanın ortasında terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında anne ve babalarını kaybeden çocuklara iftar verdik.'' dedi.

Yardımların dağıtımına katılan Cihan İnsan Hakları Derneği Başkanı Leyla Hamavandi de kentte ırk, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yıllardan beri iç göçmenlere kesintisiz yardım ve destek sunan Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Türk Kızılay, Irak'ta, çatışmaların başladığı Haziran 2014'ten bu yana insani yardım çalışmaları yürütüyor.

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