HABER
  4. Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı

Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:24 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı

KİLİS (AA) - Türk Kızılay, Kilis'te aralarında Suriyelilerin de olduğu 6 bin 500 aileye, "Aileler ve çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, şube binasındaki dağıtımda gazetecilere açıklamasında, hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahipleri için yapılan faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası ve Kızılay gönüllüleri tarafından zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelerin tespit edildiğini belirten Erdoğan, proje kapsamında toplamda 6 bin 500 kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Hayırseverlerce gönderilen yardımları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Erdoğan, bundan sonra da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Erdoğan, yardımların sadece kent merkeziyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocukların da tüm kıyafet ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Suriyeli Yasemin Abdulaziz de iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlattı.

Melih Davulcu ise Türk Kızılayın kendilerini yalnız bırakmadığını, ihtiyaç duydukları her an destek gördüklerini dile getirdi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleriTaksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonuİstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayakkabı kıyafet yardımı Kilis Türk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Deniz taksiler Fadıl Akgündüz'e devredilmişti! Çürümeye terk edildiler

'Jet Fadıl'a devredilmişti! Kaderlerine terk edildiler

Gaziantep'te 80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı

Korkunç kaza! 80 metreden yuvarlandı

Adıyaman'da korkunç olay! 2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı

İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.