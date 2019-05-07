Türk Kızılay Mescid-i Aksa'da iftar verdi

KUDÜS (AA) - Türk Kızılay, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay tarafından Harem-i Şerif’in avlusuna kurulan iftar sofralarında yüzlerce Filistinli oruçlarını açtı.

Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurumumuz 2019 yılı faaliyetleri çerçevesinde Kudüs'te ramazan süresince her gün ve Gazze’de de belirli aralıklarla iftar verilecektir." dedi.

Günlük Mescid-i Aksa ve belirli aralıklarla Gazze Şeridi’nde düzenlenecek iftar sofralarında 500 kişinin oruçlarını açabileceğini belirten Olçay, ramazan boyunca ayrıca Kudüs’te iki bin, Gazze’de de üç bin gıda kolisi dağıtılacağını kaydetti.

Olçay, "Halkımıza çağrımız bu ramazanda da az çok demeden bağışlarını Kızılaya yapmaları ve onların katkılarıyla kurulan iftar sofralarımızla daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmamızı sağlamalarıdır. Ramazanın bereketini hep birlikte yaşayalım. Hilal olsun Türkiye." ifadesini kullandı.

