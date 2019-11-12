Türk Kızılay, Pakistan'da kan bağışı oranını iki katına çıkarmayı hedefliyor

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, ülkede kan bağışı oranını iki katına çıkarmak için liseler ve üniversitelerde kan bağışı kampanyası başlattı.

Kampanyanın ilk gününde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pak-Türk Maarif Okullarının İslamabad'daki Çak Şahzad'daki erkek kampüsünde yapılan bağış etkinliğine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri İlhami Ayrancı, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile çok sayıda öğrenci ve personel katıldı.

Kampanyayla ilgili AA muhabirine konuşan Camilo, Pak-Türk Maarif Okulunda yapılan etkinlik kapsamında 17 yaşından büyük, 50 kilogram üstü öğrencilerden ailesi izin verenler ve sağlık durumu uygun olanların kan verdiğini söyledi.

Türk Kızılayın Pakistan'a hediye ettiği mobil kan toplama aracının Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından teslim alındığını söyleyen Camilo, "Pakistan Kızılayı, İslamabad'da yılda 12 bin, ülke genelinde ise yılda 20 bin ünite kan bağışı topluyor. Türk Kızılay olarak hedefimiz Pakistan'daki kan bağışı oranını iki katına çıkarmak." diye konuştu.