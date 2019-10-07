Türk Kızılay Pakistan’daki 118 yıllık camiyi yeniden inşa edecek

JHANG (AA) - Türk Kızılay, Pakistan’da yıkılmaya yüz tutan 118 yıllık tarihi Hazreti İbrahim Camisi'ni yeniden inşa etmek üzere temel attı.

Pencap eyaletinin Jhang kentindeki Hokran Çak köyünde yıkılmak üzere olan 1901 tarihli caminin temel atma törenine Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca, Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile çok sayıda kişi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma töreninde konuşan Can, “Biz Peygamberimizin de söylediği gibi Müslümanların bir vücudun organları olduğuna ve bir organ zarar görürse tüm vücudun acı çekeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında Alt Kıta Müslümanlarının Türkiye’ye yardım gönderdiğini hatırlatan Can, “O zor günlerde bizi yalnız bırakmayanların başında Alt Kıta Müslümanları geliyordu. Dedelerimizin yardım aldığı dedelerinizi hiç unutmadık. Biz de sizin en çok yardıma ihtiyacınız olan deprem ve sel felaketlerinin ardından sizin yanınızda olmalıydık ve geldik.” ifadelerini kullandı.