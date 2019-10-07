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Türk Kızılay Pakistan’daki 118 yıllık camiyi yeniden inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Türk Kızılay tarafından, yıkılmaya yüz tutan Hazreti İbrahim Camisi'nin yeniden inşa edilmek üzere temeli atıldı

JHANG (AA) - Türk Kızılay, Pakistan’da yıkılmaya yüz tutan 118 yıllık tarihi Hazreti İbrahim Camisi'ni yeniden inşa etmek üzere temel attı.

Pencap eyaletinin Jhang kentindeki Hokran Çak köyünde yıkılmak üzere olan 1901 tarihli caminin temel atma törenine Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca, Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile çok sayıda kişi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma töreninde konuşan Can, “Biz Peygamberimizin de söylediği gibi Müslümanların bir vücudun organları olduğuna ve bir organ zarar görürse tüm vücudun acı çekeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında Alt Kıta Müslümanlarının Türkiye’ye yardım gönderdiğini hatırlatan Can, “O zor günlerde bizi yalnız bırakmayanların başında Alt Kıta Müslümanları geliyordu. Dedelerimizin yardım aldığı dedelerinizi hiç unutmadık. Biz de sizin en çok yardıma ihtiyacınız olan deprem ve sel felaketlerinin ardından sizin yanınızda olmalıydık ve geldik.” ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Jhang bölgesine gelen bir grup muhacir tarafından 1901 yılında inşa edilen caminin depremler nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Can, "Bu caminin kullanılamaz hale geldiğini duyduk ve yeniden inşa etmeyi taahhüt ettik. İnşallah bu cami bittiğinde hep birlikte burada ibadet edeceğiz." dedi.

Eski caminin dayanıksız malzemeden inşa edildiğini ve temelinin binayı taşıyacak kadar derinde olmadığını kaydeden projenin baş mühendisi Muhammed Ahmed ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caminin yıkılıp yeniden yapılması gerekiyordu. İnşallah bir yıl sonra bu inşaat bittiğinde 750 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, yaklaşık 20 metre yüksekliğinde kubbeye sahip bir cami olacak. Caminin tüm süslemeleri ve malzemeleri yerel malzeme, teknik ve kültürel öğeler kullanılarak yapılacak." diye konuştu.

Temel atma töreni için Jhang'a gelen Türk Kızılay heyeti, Hokran Çak köyündeki okulda okuyan 100 öğrenciye gıda, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıttı.

Heyet, köyde yaşayan 100 aileye de erzak yardımında bulundu.

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Pakistan Pakistan Pencap Eyaleti Türk Kızılay Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can

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