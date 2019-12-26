Türk Kızılay Suriye içerisinde yeni barınma alanları oluşturacak

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacaklarını söyledi.

Kınık, Beşiktaş'ta bir otelde 2019 yılı Değerlendirme Toplantısının ardından Suriye'nin İdlib kentinden Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanı nedeniyle Türkiye sınırındaki bölgelere göç eden sivillere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 bin insanın Türkiye'ye yakın sınır bölgesine sığınmak durumunda kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletinin bölgede ateşkes ve çatışmazlık anlamında faaliyetlerinin devam ettiğini bildiren Kınık, bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın gidecek bir yerinin bulunmadığını, Türkiye'ye alınabilmelerinin imkan ve ihtimalinin olmadığını anlattı.

Kınık, Suriye'de artık silahların kazanacağı bir çözüm bulunmadığını ifade ederek, "Bunu dünyanın duyması gerekiyor. Bundan sonraki sürecin barışçıl, demokratik bir şekilde konuşarak çözülmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kerem Kınık, Türkiye sınırına dayanan insanların yardım olmadan ayakta duramayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti: