Türk Kızılay Suriye'de 2 bin 200 hisse kurban eti dağıttı

İDLİB (AA) - Türk Kızılay, iç savaşın sürdüğü Suriye'de 2 bin 200 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda çatışmazlık bölgesi İdlib ile terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı bölgelerinde kurban eti dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kökcan, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 200 hisse kurban eti ulaştırdıklarını belirtti.

