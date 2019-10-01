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Türk Kızılay ve AFAD'dan Sudan'a 20 çadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 01:33 | Son Güncelleme

Türk Kızılay ve AFAD'dan Sudan'a 20 çadır

HARTUM (AA) - Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sudan'da ağustos ayında yaşanan sel felaketinden zarar görenler için 20 çadır yardımında bulundu.

Kızılay ve AFAD, bölgeye 10'ar çadırın yanı sıra 40 tonluk gıda ve gıda dışı ürün taşıyan 2 uçak gönderdi.

Sudan Kızılayı Hartum Şube Müdürü Yusuf Ali el-Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un kuzeyindeki Dambuya bölgesinde evleri zarar gören 87 aileye çadır yardımı yapıldığını söyledi.

Türk kurumlarına, bu yardımlar için teşekkür eden Abid, diğer insani yardımların da Hartum ve El-Cezire illerindeki 4 bölgede dağıtılacağını belirtti.

Abid, 40 tonluk gıda ve gıda dışı ürün yardımı taşıyan iki uçağın Sudan'a ulaştığını bildirdi.

Türk Kızılay Kafile Başkanı Serdar Yılmaz, selden zarar görenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için bölgede incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Sudanlılara yönelik yardımların devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, sel felaketinin ardından Sudan'a iki kez yardımda bulunduklarını ifade etti.

Türk Kızılay öncülüğündeki Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Vakfından oluşan yardım kurumları, 8 Eylül'de, selde evleri yıkılan ya da büyük hasar gören ailelere gıda paketi dağıtmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Sudan'da ağustos başında yaşanan sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
sel felaketi Sudan

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