Türk Kızılay ve AFAD'dan Sudan'a 20 çadır

HARTUM (AA) - Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sudan'da ağustos ayında yaşanan sel felaketinden zarar görenler için 20 çadır yardımında bulundu.

Kızılay ve AFAD, bölgeye 10'ar çadırın yanı sıra 40 tonluk gıda ve gıda dışı ürün taşıyan 2 uçak gönderdi.

Sudan Kızılayı Hartum Şube Müdürü Yusuf Ali el-Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un kuzeyindeki Dambuya bölgesinde evleri zarar gören 87 aileye çadır yardımı yapıldığını söyledi.

Türk kurumlarına, bu yardımlar için teşekkür eden Abid, diğer insani yardımların da Hartum ve El-Cezire illerindeki 4 bölgede dağıtılacağını belirtti.

Abid, 40 tonluk gıda ve gıda dışı ürün yardımı taşıyan iki uçağın Sudan'a ulaştığını bildirdi.

Türk Kızılay Kafile Başkanı Serdar Yılmaz, selden zarar görenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için bölgede incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Sudanlılara yönelik yardımların devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, sel felaketinin ardından Sudan'a iki kez yardımda bulunduklarını ifade etti.