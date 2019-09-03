Türk Kızılay ve Rus Kızılhaçı arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - İdlib'de yaşanan insani trajedi olmak üzere ortak insani yardım faaliyetlerinin icrası gibi çeşitli alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türk Kızılay ile Rus Kızılhaçı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Beyoğlu'ndaki Türk Kızılay İstanbul Genel Başkanlık Ofisinde düzenlenen törende, anlaşmayı Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova imzaladı. Kınık, imza töreni öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ile Rus Kızılhaçı arasındaki iş birliği protokolünün çok geniş alanda uygulanacağını söyledi. Bu çerçevede tarihi uzun yıllara dayanan Rus Kızılhaçı ve Türk Kızılay arasındaki ilişkinin bundan sonraki dönemini modelleyecekleri bir anlaşma çerçevesi olacağını belirten Kınık, "Genel olarak Türkiye'deki özellikle mülteci krizi ve dünyadaki mülteci kriziyle ilgili Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmalardan elde ettiği kazanımları paylaşmış olacağız." dedi. Kınık, kan bankacılığı, afete toplumların hazırlanması, ulusal derneğin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi pek çok konuda karşılıklı iş birliği çerçevelerinin oluşacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yılın başına kadar bu alanlarla ilgili karşılıklı görev güçleri oluşturularak gerek Moskova'da gerekse Türkiye'de ekipler yol haritalarını ve faaliyet planlarını netleştirecek. Bundan sonraki süreçte de daha yakın iş birliğiyle ortak projelerimizi, uygulamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu çerçevede Sayın mevkidaşım Lukuttsova'ya teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun devletler ve toplumlar nezdindeki yakınlaşmasına iki ulusal derneğin atacağı imza da katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda iki ulusal derneğin dünyadaki acının, insan ızdırabının dindirilmesi ve çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması ve insani yardım faaliyetlerinin daha geniş coğrafyalara ulaştırılabilmesi için yeni bir pencere açacak." - "Türk Kızılay ile yapılan anlaşmalar çok önemli" Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova da Türk Kızılay ve Rus Kızılhaçı arasındaki iş birliğine basının ilgisinin kendisi için çok mutluluk verici olduğunu söyledi.