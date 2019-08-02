Türk Kızılay vekalet ağını Amerika'dan Filipinler'e kadar yaydı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı'nda dünyanın 51 ülkesinde vekaletle aldıkları kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, "Bu sene ilk defa Fildişi Sahili, Surinam, Komor Adaları ve Maldivler gibi ülkelerle Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde de kurban keseceğiz. Amerika kıtasından Uzak Asya'daki Filipinler bölgesine kadar dünyanın neredeyse tamamını kapsayacak bir operasyonda 2 bin 500 Türk Kızılay görevlisi çalışıyor." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millete ait olan 151 yaşındaki Türk Kızılay'ın dünya üzerindeki mazlum milletlere yardım etmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay'ın fahri başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine her zaman destek verdiğini vurgulayan Kınık, "Bu sene Kurban Bayramı'nda da başlattığımız 'Hilal Olsun Türkiye' kampanyasında dünyanın 51 ülkesinde vekaletle kurban paylarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yurt genelinde 2,5 milyon vatandaşımıza olmak üzere, 50 ülkede toplam 4,5 milyon insana kurban paylarımızı göndereceğiz." diye konuştu.