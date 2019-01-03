Türk Kızılay yardımlarda hız kesmedi

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi, geçen yıl sorumluluk sahasındaki Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta meydana gelen 84 olaydan etkilenen 448 kişiye yardım ulaştırdı.
Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kanber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal afetlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, Türk milletinin afetlerle yaşamayı ve mücadeleyi öğrenmesi gerektiğini söyledi.
Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi'ne toplam 8 ilin bağlı olduğunu aktaran Kanber, "Kastamonu, Karabük, Bartın, Sinop, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak illeri müdahale alanımız içerisinde. TÜİK verilerine göre, yaklaşık 3,5 milyon nüfusa hitap eden bölge afet yönetim merkeziyiz. 27 personelimizle 7/24 esasına göre hizmet veriyoruz." diye konuştu.
Kanber, söz konusu 8 ilde geçen yıl birçok yangın ve sel felaketi yaşandığını anlatarak, "8 ilde toplamda 84 vakaya müdahale ettik. Bunların 83'ü yangın ve fakirlik durumu, 1'i sel. Bu olaylardan 448 vatandaşımız etkilendi. Battaniyesinden yatağına, giysiden gıdaya çeşitli yelpazede malzemelerimizle bizzat olay yerine giderek ya da kargoyla göndererek bu insanların ızdıraplarını bir nebze olsun dindirmeye yönelik çaba sarf ettik." ifadelerini kullandı.
- "Her türlü desteği verebilecek güçteyiz"
Türk Kızılay olarak yoksul vatandaşların da yardımlarına koştuklarını vurgulayan Kanber, "Toplam 23 yaşam konteynerimizi yangın, sel ve daimi fakirlik dediğimiz, yoksulluk hali olan vatandaşlarımıza verdik. Ülkemizin ve devletimizin imkanları arttıkça eş zamanlı Türk Kızılayı'nın imkanları da artıyor. Bu anlamda her türlü desteği verebilecek güçteyiz. Bir büyük afet anında 27 bin insanımıza ulaşabilecek beslenme ve barınma kapasitemiz bulunmaktadır. İnşallah ihtiyaç olmaz ama biz bunları hazır bekletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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