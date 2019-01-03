Türk Kızılay yardımlarda hız kesmedi

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi, geçen yıl sorumluluk sahasındaki Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta meydana gelen 84 olaydan etkilenen 448 kişiye yardım ulaştırdı.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kanber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal afetlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, Türk milletinin afetlerle yaşamayı ve mücadeleyi öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi'ne toplam 8 ilin bağlı olduğunu aktaran Kanber, "Kastamonu, Karabük, Bartın, Sinop, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak illeri müdahale alanımız içerisinde. TÜİK verilerine göre, yaklaşık 3,5 milyon nüfusa hitap eden bölge afet yönetim merkeziyiz. 27 personelimizle 7/24 esasına göre hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Kanber, söz konusu 8 ilde geçen yıl birçok yangın ve sel felaketi yaşandığını anlatarak, "8 ilde toplamda 84 vakaya müdahale ettik. Bunların 83'ü yangın ve fakirlik durumu, 1'i sel. Bu olaylardan 448 vatandaşımız etkilendi. Battaniyesinden yatağına, giysiden gıdaya çeşitli yelpazede malzemelerimizle bizzat olay yerine giderek ya da kargoyla göndererek bu insanların ızdıraplarını bir nebze olsun dindirmeye yönelik çaba sarf ettik." ifadelerini kullandı.