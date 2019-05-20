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Türk Kızılaydan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım

KABİL (AA) - Türk Kızılay, ramazan faaliyetleri kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ihtiyaç sahibi 303 aileye ramazan kumanyası dağıttı.

Afgan Kızılayı Kabil Şubesinde yapılan dağıtım programında AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, 303 adet yardım kolisini Kabil'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Kural, ramazanda gıda yardımı ve iftar programlarıyla, diğer zamanlarda ise insani yardım faaliyetleriyle Afgan halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Afgan Kızılayı Kabil Şubesi Başkanı Abdul Rab Gazali de Kabil'deki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek Türk Kızılayın yardım paketlerinden yararlanmasını sağladıklarını vurguladı.

Gazali, her zaman Afgan halkının yardımına koşan Türk halkına ve ayrıca Türk Kızılaya teşekkür etti.

Yardım kolilerinden almaya gelen Kabil sakinlerinden Sünnetullah Rahmani, iftarda ve sahurda yiyecek doğru düzgün bir şeylerinin olmadığını ve aldıkları bu gıda kolileri sayesinde oruçlarını rahat açabildiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil Türk Kızılay

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