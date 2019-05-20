Türk Kızılay'dan Afganistan'daki yetimlere iftar

KABİL (AA) - Türk Kızılay tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'de 500 yetim çocuğa iftar verildi.

Alauddin Yetimhanesi'nde düzenlenen iftar programına, Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Gulam Haydar Ceylani, Afgan Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Mirveyis Akremi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İkinci Katibi Özgür Sak ve Üçüncü Katibi Musab Akdeniz katıldı.

İftar sonrası açıklama yapan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle Alauddin Yetimhanesindeki 500 yetimle beraber, bağışçıların desteğiyle kurulan iftar sofrasında oruç açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ramazan kampanyasına destek olarak dünya yetimlerinin yanında olmaya vesile olan tüm bağışçılara teşekkür eden Kural, ''Ramazanda az çok demden paylaşıyorsan hilal olsun Türkiye'' sloganıyla yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

