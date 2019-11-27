HABER

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 03:15 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'ten deprem bölgesine ulaşan Kızılay ekipleri, yardım çalışmalarına başladı

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke olan Türkiye'nin kuruluşları, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Dün saat 03.55'te merkez üssü Dıraç şehri olan 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye Bosna Hersek'ten ulaşan Türk Kızılay ekibi, burada kurulan çadırlara sığınan depremzedelere yardımda bulundu.

Türk Kızılay Temsilcisi Özgür Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet haberinin alınmasının ardından, halihazırda Balkanlar'da bulunan Türk Kızılay delegasyonunun Bosna Hersek'ten bir ekiple yola çıktığını ve Arnavutluk'a ulaştığını ifade etti.

Bölgede ihtiyaç tespiti yaptıklarını belirten Altınay, "Ankara'dan da iki tırlık yardım konvoyumuz yola çıktı. En kısa zamanda bölgeye ulaşacak. Yardım malzemelerimizin içinde çadır, battaniye, hijyen kitleri var." dedi.

Mümkün olduğunca insanların ihtiyaçlarını gidermeye ve yaralarını sarmaya çalışacaklarının altını çizen Altınay, "Şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün kaldırdığı uçakla beraber bölgeye UMKE ekipleri intikal etti. Aynı şekilde AFAD ekipleri intikal etti ve Kızılay ekipleri de o uçakta yer aldı. Bölgede hep birlikte Türkiye'nin, devletimizin organlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerimizi yürüteceğiz." diye konuştu.

Altınay ayrıca Arnavutluk Kızılhaçı işbirliğinde bölgedeki yardımlara devam edeceklerini vurguladı.

Deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, dün TSİ 21.15'te Tiran Uluslararası Havalimanı'na inmişti.

Depremden en çok etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Dıraç'ın Thumane ilçesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) depremden etkilenen ailelere 500 gıda paketi ile 500 battaniye dağıtmıştı.

Depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi ise yaralandı. Ana depremin ardından aralarında 5,5 büyüklüğünde deprem de olmak üzere 250'nin üzerinde artçı sarsıntı oldu.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Arnavutluk’taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir’e getirildiArnavutluk’taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir’e getirildi
11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem Dıraç Türkiye yardım

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

Terim kendinden geçti! 'Allah-u Ekber'

Terim kendinden geçti! 'Allah-u Ekber'

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!

Başkent’te cinnet getiren genç 20 metreden beton zemine çakıldı!

Annesiyle tartışırken 20 metreden beton zemine çakıldı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti

İki hindiyi affetti! Artık orada yaşayacaklar!

Bursa'da çiftlik evindeki toplu tecavüz skandalında yeni gelişme!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.