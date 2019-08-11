HABER

Türk Kızılaydan Batı Balkanlar'da kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da vekalet sahipleri adına kurban kesim işlemlerine başlayan Türk Kızılay, bu ülkelerde binlerce ailenin bayram sevincine ortak olacak

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılay, Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da Kurban Bayramı vesilesiyle vekalet sahipleri adına kurban kesim işlemlerine başladı.

Bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kurban kampanyası düzenleyen Türk Kızılay, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtacak.

Bosna Hersek'te 200 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirecek Türk Kızılay, bu ülkede 10 bin aileye ulaşarak bayram sevinçlerine ortak olacak.

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Stari Grad Aşevi'nde 50 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, faaliyetlerine Jablanica ve Mostar şehirlerinde devam edecek.

- Çavuşoğlu'nun vekalet kurbanı Karadağ'da

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da, İslam Birliği iş birliğinde vekalet kurban bağışında bulunacak Türk Kızılay, burada da 150 büyükbaş hayvanın kesim işlemlerine başladı.

Türk Kızılay Karadağ Sorumlusu Gürkan Tülek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vekalet kurbanının Karadağ'da kesileceğini belirterek, bayram boyunca kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını bildirdi.

Karadağ'ın Bjelo Polje şehrinde gerçekleşen kesim işlemlerine katılan Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enis Burdzovic de kurban hisselerinin bir kısmının ülkedeki medreselere dağıtılacağını ifade ederek, Türkiye'ye yaptıkları yardımlar nedeniyle teşekkür etti.

Türk Kızılay, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de kurban kesim işlemlerine başlayarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sancak bölgesindeki Sjenica şehrinde gerçekleşen kesim işlemlerine katılan Türk Kızılay Beşiktaş Şubesinden Sıddık Doğan, Sancak'ta 75 büyükbaş hayvan kesiminin yapılacağını belirterek, 3 binden fazla aileye ulaşacak dağıtım faaliyetlerinin yüksek sıcaklıklar nedeniyle akşam saatlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Novi Pazar başta olmak üzere kurban etleri Sancak'ın Sjenica, Prijepolje ve Priboj şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
- Bahaddin Yetkin: Kaftancıoğlu’na 7 yıl önceki tweeti nedeniyle yapılanları kınayanlar, bana aynısını yaşattılar- Bahaddin Yetkin: Kaftancıoğlu’na 7 yıl önceki tweeti nedeniyle yapılanları kınayanlar, bana aynısını yaşattılar
İstanbul'da orman yangını!İstanbul'da orman yangını!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balkanlar kurban bayramı Türk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço: 24 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço

İstanbullular bayramın ilk gününde adalara akın etti

İstanbullular bayramın ilk gününde adalara akın etti

Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi kaçan şüpheliyi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

4 yaşındaki kızı tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.