Türk Kızılaydan Batı Balkanlar'da kurban bağışı

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da, İslam Birliği iş birliğinde vekalet kurban bağışında bulunacak Türk Kızılay, burada da 150 büyükbaş hayvanın kesim işlemlerine başladı.

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Stari Grad Aşevi'nde 50 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, faaliyetlerine Jablanica ve Mostar şehirlerinde devam edecek.

Bosna Hersek'te 200 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirecek Türk Kızılay, bu ülkede 10 bin aileye ulaşarak bayram sevinçlerine ortak olacak.

Bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kurban kampanyası düzenleyen Türk Kızılay, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtacak.

Karadağ'ın Bjelo Polje şehrinde gerçekleşen kesim işlemlerine katılan Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enis Burdzovic de kurban hisselerinin bir kısmının ülkedeki medreselere dağıtılacağını ifade ederek, Türkiye'ye yaptıkları yardımlar nedeniyle teşekkür etti.

Türk Kızılay, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de kurban kesim işlemlerine başlayarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sancak bölgesindeki Sjenica şehrinde gerçekleşen kesim işlemlerine katılan Türk Kızılay Beşiktaş Şubesinden Sıddık Doğan, Sancak'ta 75 büyükbaş hayvan kesiminin yapılacağını belirterek, 3 binden fazla aileye ulaşacak dağıtım faaliyetlerinin yüksek sıcaklıklar nedeniyle akşam saatlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Novi Pazar başta olmak üzere kurban etleri Sancak'ın Sjenica, Prijepolje ve Priboj şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

