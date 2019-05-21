Türk Kızılay'dan Bosna Hersekli yetimlere iftar

TUZLA (AA) - Türk Kızılay, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde yetimler ile ailelerine iftar programı düzenlendi.

Tuzla'daki Kral Abdullah Camisi'nde düzenlenen iftara 350 yetim ve ailesi katılırken, çocuklar bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılay Bosna Hersek gönüllülerinden Haris Okanovic, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temsilciliğinin kısa bir süre önce açıldığını anımsatarak, bu kısa süre içerisinde çok sayıda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Bosna Hersek halkına her zaman yardım elini uzattığını belirten Okanovic, iftar programının Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde düzenlediğini ifade etti.

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in Srebrenitsa ve Mostar şehirlerinde de iftar programı düzenlemişti.

