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Türk Kızılaydan düzenli kan bağışçılarına madalya

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

Türk Kızılay, Erzincan'da düzenli kan bağışında bulunan 215 kişiyi madalya ile ödüllendirildi

ERZİNCAN (AA) - Türk Kızılay, Erzincan'da düzenli kan bağışında bulunan 215 kişiyi altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirdi.

Türk Kızılay Erzincan Kan Bağış Merkezince "14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla, düzenli kan bağışçılarının ödüllendirilmesi amacıyla bir salonda tören düzenlendi.

Törende, 35 kez kan bağışında bulunan 7 kişiye altın, 25 kez bağış yapan 15 kişiye gümüş, 10 kez bağış yapan 193 kişiye de bronz madalya takdim edildi.

Türk Kızılay Erzurum Bölge Kan Merkezi Müdürü Abdullah Üzer, törende yaptığı konuşmada, kan bağışının en önemli vazifelerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenli kan temini görevi 2006'da Sağlık Bakanlığınca Türk Kızılaya verildi. Biz de bu görevi seve seve ve şerefle kabul ettik. Bugüne gelmemizdeki en önemli etken sizler gibi, hiçbir karşılık beklemeden amacı sadece insanlara yardım etmek olan çok değerli gönüllü kan bağışçılarımızdır."

Erzincan Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ertuğrul Erdemir de kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 36 kez kan bağışında bulunan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Yıldırım Özbaş'a da plaket verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kan bağışı Türk Kızılayı

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