Türk Kızılaydan Filistin’de kurban organizasyonu

KUDÜS (AA) - Türk Kızılay, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 805 hisselik kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Filistin Delegasyonu Başkanı Yiğit Olçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da 350 küçükbaş, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ise 455 hisseden oluşan 65 büyükbaş hayvanın etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Olçay, Türk Kızılayın 2019 Yılı Vekaletle Kurban Programı kapsamında kesilen 65 büyükbaş hayvanın etlerinin Gazze Şeridi’nin Beyt Hanun, Beyt Lahya, Orta Bölge, Han Yunus ve Refah’ta ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek Kudüs’te ise 350 küçükbaş hayvan kesildiğini ve işgal altındaki Doğu Kudüs’ün yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah, Beytullahim ve Eriha kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Türk Kızılayın “Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal olsun Türkiye” sloganıyla yola çıktığını hatırlatan Olçay, “Bağışçılarımızın büyük desteği sayesinde Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Bağışçılarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür eder, bize vermiş oldukları bu desteği devam ettirmelerini temenni ederiz. Hilal olsun Türkiye.” dedi.

