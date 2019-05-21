Türk Kızılaydan Filistin'de ramazan yardımı

KUDÜS (AA) – Türk Kızılay, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, Kudüs Zekât Komitesi aracılığıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ile Batı Şeria’nın Ramallah kentinde ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 5 bin ramazan paketi dağıttı.

Türk Kızılay Genel Müdür Danışmanı Ahmet Yasir Feten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak bu sene "Hilal Olsun" sloganı altında gönüllüler ve çalışanlarla dünyanın dört bir yanına açıldıklarını belirterek, "Biz de ekibimizle beraber ramazan programı kapsamında gıda yardımlarının dağıtımını gerçekleştirmek ve buradaki kardeşlerimizle beraber iftar yapmak üzere Filistin'e geldik." dedi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında 5 bin kumanya dağıttıklarına dikkati çeken Feten, "Ramallah'ta, El Halil'de, Kudüs'te ve abluka altındaki Gazze'de programımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Nasipse yarın da Filistin'in diğer bölgelerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Feten, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da da ramazan boyunca her gün iftar sofrası kurduklarını vurguladı.

