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Türk Kızılaydan Gürcistan'da çocuklara iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 22:08 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Gürcistan'da çocuklara iftar

RUSTAVİ (AA) - Türk Kızılay, Gürcistan'ın Rustavi kentindeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara iftar verdi.

Türk Kızılay, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcistan Müslümanlar İdaresinin iş birliğinde düzenlenen iftar, başkent Tiflis'e yakın Rustavi kentinde gerçekleştirildi.

İftara, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Türk Kızılay Lojistik Proje Yönetici Mustafa Öztürk, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov, Gürcistan Kızılhaçı Başkanı Natia Loladze, Büyükelçilik yetkilileri, Rustavi Belediyesi ile Gürcistan Din İşleri Ajansı yetkilileri katıldı.

Erdem, programda yaptığı konuşmada, iftarda çocuklarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Bizim isteğimiz ve arzumuz dünyada hiçbir çocuğun gözlerinde gözyaşları görmemektir." dedi.

Aliyev ise ramazan ayının sevgi, barış ve merhamet dönemi olduğunu ifade ederek, "Dilerim ki ramazan bize sevgi getirsin, dünyada barış olsun, Allah sizin dualarınız ve oruçlarınızı kabul etsin." diye konuştu.

Gürcistan hükümetinin de iftar programlarının yapılmasına yardım ettiğini aktaran Aliyev, "Ramazanın son gününde Gürcistan Başbakanı da geleneksel iftar verecek." ifadesini kulandı.

İgidov da her gün binlerce çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini, çok sayıda çocuğun ağır şartlar altında yaşadığını söyleyerek, herkesi çocuklara sahip çıkmaya çağırdı.

Loladze da Kızılhaç ofisi olarak ülkenin çeşitli yerlerinde daha önce de iftar programlarına ve dini etkinliklerine katıldıklarını dile getirdi.

Kızılhaç ofisi olarak Gürcistan'da yaşayan herkese yardımı sağlamak için hazır olduklarını belirten Loladze, "Ofisimiz yıllardır ülkemizin vatandaşlarını Mekke'ye gönderiyor." dedi.

Öztürk ise "Bu tür etkinlik ve programlar Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

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