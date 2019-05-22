Türk Kızılaydan Gürcistan'da çocuklara iftar

Aliyev ise ramazan ayının sevgi, barış ve merhamet dönemi olduğunu ifade ederek, "Dilerim ki ramazan bize sevgi getirsin, dünyada barış olsun, Allah sizin dualarınız ve oruçlarınızı kabul etsin." diye konuştu.

Erdem, programda yaptığı konuşmada, iftarda çocuklarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Bizim isteğimiz ve arzumuz dünyada hiçbir çocuğun gözlerinde gözyaşları görmemektir." dedi.

Türk Kızılay, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcistan Müslümanlar İdaresinin iş birliğinde düzenlenen iftar, başkent Tiflis'e yakın Rustavi kentinde gerçekleştirildi.

Gürcistan hükümetinin de iftar programlarının yapılmasına yardım ettiğini aktaran Aliyev, "Ramazanın son gününde Gürcistan Başbakanı da geleneksel iftar verecek." ifadesini kulandı.

İgidov da her gün binlerce çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini, çok sayıda çocuğun ağır şartlar altında yaşadığını söyleyerek, herkesi çocuklara sahip çıkmaya çağırdı.

Loladze da Kızılhaç ofisi olarak ülkenin çeşitli yerlerinde daha önce de iftar programlarına ve dini etkinliklerine katıldıklarını dile getirdi.

Kızılhaç ofisi olarak Gürcistan'da yaşayan herkese yardımı sağlamak için hazır olduklarını belirten Loladze, "Ofisimiz yıllardır ülkemizin vatandaşlarını Mekke'ye gönderiyor." dedi.

Öztürk ise "Bu tür etkinlik ve programlar Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

