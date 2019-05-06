Türk Kızılaydan İdlib'de iftar

İDLİB (AA) - Türk Kızılay, iç savaşın sürdüğü ve son zamanlarda Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanları yoğunlaştırdığı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yetimlere ve iç savaş mağduru halka ramazan boyunca iftar verecek.

Türk Kızılay Suriye Krizi Ülke Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, İdlib'de günlük 7 binden fazla sivile iftar vereceklerini söyledi.

Kökcan, İdlib bölgesinde 15 yetimhanede ve 6 kampta yaşayan sivillere iftar ulaştıracaklarını belirtti.

Son günlerde saldırıların yoğunlaştığına dikkati çeken Kökcan, "Türk Kızılay olarak saldırıdan kaçarak sınır hattına göç eden siviller de iftarlarımızdan faydalanacak." dedi.

Kökcan, Türk Kızılaydan çeşitli yetkililerle şu anda İdlib kırsalındaki El Ardiye yetimhanesinde iftarlar yaptıklarını kaydetti.

