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Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:45 | Son Güncelleme

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar verdi

ERBİL (AA) - Türk Kızılay, ramazan ayında başlattığı "Hilal olsun Türkiye" kampanyası kapsamında, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar verdi.

Erbil'in Savvaf Camisinde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkmen Milletvekili Aydın Maruf ile bazı yetkililer katıldı.

Başkonsolos Karaçay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün ramazanın ilk günü. Ramazan ayı ihtiyaç sahiplerini hatırlatmamız gereken bir ay. Onlara yardımcı olmamız ve yanlarında durmamız gereken bir ay." dedi.

Karaçay, Türk Kızılayın aynı anda 38 ülkede iftar etkinliği gerçekleştirdiğini hatırlatarak, ramazan ayının tüm İslam dünyası ve Türk milleti için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

- Türk Kızılay ramazan ayında 14 milyon kişiye yardım ulaştıracak

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili de Kızılayın, Türkiye ve dünya genelinde 38 ülkedeki 40 noktada iftar programını aynı anda düzenlediğini ifade etti.

Ramazan ayında yaklaşık 14 milyon insana yardım ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bilgili, "Ramazan ayı boyunca gıda yardımlarımız ve iftar programlarımız devam edecek. Yetim çocuklara da iftar programlarımız olacak." diye konuştu.

Bilgili, Türk Kızılaya bağışlar yapıldığı sürece yılın her döneminde insani yardımların süreceğini sözlerine ekledi.

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