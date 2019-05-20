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Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Ramazanda "Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıttı

ERBİL (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımında bulundu.

Ramazan ayında başlattığı "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında Türk Kızılay, Irak Kızılayı Erbil Şubesi iş birliğiyle Erbil'de ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıttı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, ramazan ayı olsun olmasın Türk Kızılayın yardımlarının devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılayın ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadığını dile getiren Karaçay, "Bugün 150 aileye gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan paket dağıtıyoruz." dedi.

Karaçay ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin din, dil veya etnik köken gözetmeksizin dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan bir ülke olduğunu vurguladı.

- Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da yardım dağıttı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da Erbil'de ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımında bulundu.

Hüdayi Vakfı İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 ramazan yardımları çerçevesinde bu bölgedeki insanlara gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Yardıma muhtaç 150 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Eryılmaz, "Orta Doğu, Orta Asya, Türki cumhuriyetler, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere 40 ülkede gıda yardımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gıda yardımı Türk Kızılay Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

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