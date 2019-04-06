HABER

Türk Kızılaydan İranlı selzedelere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

İran'a gönderilen 5 tırlık insani yardımın dağıtımına Gülistan eyaletinin Akkale ilçesinde başlandı

Türk Kızılay, İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesindeki selzedelere çadır, battaniye, hijyen seti ve mutfak malzemelerinden oluşan insani yardımları dağıttı.

Türk Kızılaydan alınan bilgilere göre, Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinin Gurgan Road Nehri yakınlarındaki Tazıabad köyünde 20 çadır, 160 battaniye, 20 hijyen seti ve 20 mutfak malzemesi seti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca İran Kızılayı aracılığıyla da 20 gıda kolisi ile 60 halının dağıtımı sağlandı.

Türk Kızılaya bağlı 6 kişilik uzman ekibin bulunduğu bölgede 320 ailenin ihtiyacını karşılayacak malzemelerin İran Kızılayına teslim edildiği belirtildi.

Bölgedeki Türk Kızılay ekiplerinin ihtiyaçların tespitine ve Türkiye’den bölgeye ulaştırılan yardımların dağıtımına devam ettiği kaydedildi.

İran Kızılayı Gülistan Vilayeti Bölge Afet Merkezi'nden edinilen bilgide ise 26 Mart'da aşırı yağışlar ile tehdit sinyalleri veren selin 28 Mart'ta Gurgan Road, Karasu ve Etrek (Tükmenistan Sınırı) nehirlerinin taşması ile meydana geldiği ve bu 3 nehir arasındaki Gümbet, Gümüşhan, Akkale ve kısmen Bender Türkmen bölgelerini etkisine alan selde 178 köyün su altında kaldığı aktarıldı.

Sel felaketinin Akkale ve Gümüşhan’da halen etkisini gösterdiği, Akkale’de çadır kurulumlarının yapılarak afetzedelerin yerleştirildiği ve Gümüşhan’da çadır kurulumu için uygun bölge bulunamaması nedeniyle afetzedelerin Akkale'ye tahliye edilerek kamplara yerleştirildiği bildirildi.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Görünmez kaza böyle kaydedildiGörünmez kaza böyle kaydedildi
Otomobilde mahsur kalan Pelin bebeği itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan Pelin bebeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Selzede Türk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Havalimanı taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.