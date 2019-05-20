Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'da iftar programı

Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenledi.

İftar programına, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar ve Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Üyesi Erdoğan Kısacık'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın selamını ileterek Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Üsküp'te 250 yetime ve ailelerine iftar verdiklerini söyledi.

Kızılay olarak ramazan boyunca Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine bin 500 gıda kolisi dağıtacaklarını kaydeden Kısacık, "Burada olmak çok güzel, burada kendi memleketimde gibiyim, yabancı değilim. Ben Kızılay görevlisi olarak birçok ülkeye gittim ancak burada kendimi hiç yabancı hissetmedim. Her tarafta Türk dostlarımız var, Türkçe konuşuyorlar." dedi.

Türk Kızılay, ramazan boyunca Kuzey Makedonya genelinde iftar programları düzenlenecek.



