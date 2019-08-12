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Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya’da kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 19:20 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya’da kurban bağışı

Türk Kızılay, başta başkent Üsküp olmak üzere Kuzey Makedonya’nın farklı bölgelerinde Kurban Bayramı vesilesiyle yaklaşık 1400 hisse kurban eti dağıtımını gerçekleştirdi.

Başkent Üsküp’teki kurban dağıtım törenine Türk Kızılay, Kuzey Makedonya Kızılhaçı ve Merhamet Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri katıldı.

- "Amacımız 5 bin aileye ulaşmak"

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Özsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya’ya Kızılayın farklı şube başkanları ve gönüllüleriyle birlikte geldiklerini ifade etti.

Dün Kuzey Makedonya’nın güneydoğusundaki Ustrumca’da 1050 küçükbaş hayvanın kesimini yapıp civardaki köylere pay dağıttıklarını belirten Özsoy, “Bugün de Üsküp’te 50 büyükbaş yani 350 hisse kesimlerimizi yaptık, yine aynı şartlarda dini vecibelerimizle ve hijyenik bir ortamda. Kurban bağışında bulunan bağışçılarımızın vekaletlerini yerine getirdik.” dedi.

Kurban etlerini Üsküp ve civarında dağıtıp oradaki vatandaşlarla bayramlaşacaklarını dile getiren Özsoy, “Doğu Makedonya Türkleri Derneği, Merhamet Derneği ve Makedonya Kızılhaç iş birliğiyle bu kesimlerimizi yürütmekteyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacımız ve tahminimiz 5 bin aileye ulaşmak. Bu belki 6 bin de olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Kızılhaçı Çayır Şubesi Sekreteri Alajdin Sulejmani de Türk Kızılaya gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl da Gazi Baba, Dijon, Tophane gibi Çayır Belediyesinin farklı semtlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımını gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Merhamet Derneği Temsilcisi Xhemaludin Limani ise dağıtıma ilişkin bilgi verirken, "Kumanova, Üsküp ve civar köylerinden başlayıp Kırçova, Struga ve Ohri'ye kadar devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kuzey Makedonya Kızılhaçı Çayır Belediye Şubesi Sekreteri Sulejmani tarafından Özsoy'a Türk Kızılay ve Kuzey Makedonya Kızılhaçın gerçekleştirdikleri iş birliklerinden dolayı teşekkürname takdim edildi.

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Kızılay kurban Kuzey Makedonya Üsküp

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