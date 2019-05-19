Türk Kızılaydan Mostar'da iftar programı

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek’in güneyindeki Mostar şehrinde Türk Kızılay tarafından bin 400 kişilik iftar programı düzenlendi.

Türk bayrağının renklerine bürünen tarihi Mostar Köprüsü altında düzenlenmesi planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bir okulun spor salonunda gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda kişi katıldı.

Katılımcılar, akşam ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Organizasyon yetkililerinden Aldin Hero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar programının kötü hava koşullarına rağmen rekor sayıda katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

İftar programına katılan Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci de Bosna Herseklilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın selamlarını ileterek, "Türk Kızılay, 29 gün boyunca ramazanda Bosna'da farklı bölgelerde iftar yemekleri düzenliyor. Biz de Kayseri Şubesi olarak buradaki yemeği finanse ediyoruz." diye konuştu.

Program kapsamında Karagöz Bey Medresesi öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi.