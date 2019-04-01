Türk Kızılay’dan Mozambik'te 233 aileye gıda yardımı

BEİRA (AA) - Türk Kızılay, Beira kentinde büyük afete yol açan Idai kasırgasının evsiz bıraktığı 233 aileye gıda yardımında bulundu.

Güneydoğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te büyük afete yol açan Idai kasırgasının yaralarını sarmak için 2 haftadır bölgede bulunan Türk Kızılay uzman ekibi, insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Mozambik Kızılhaçı ile koordineli çalışan ekip, evlerini kaybederek Cinsiyete Dayalı Şiddet Mağdurları Entegre Destek Merkezi’ne sığınan 106 aile ile Beira Vaz İlköğretim Okulu’na sığınan 127 aile olmak üzere 233 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay ekip lideri Bora Atlıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Beira’ya yönelik insani yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir haftadır kentte olduklarını belirterek, yardımları başarılı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Atlıhan, "Kasırga sonrası evsiz kalarak okul ve resmi kurumlara yerleştirilen ailelere Mozambik Kızılhaçı’nın desteğiyle yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bugün de 233 aileye gıda paketlerimizi teslim ettik. Şu ana kadar 436 aileye gıda, 175 aileye de hijyen kiti yardımında bulunduk. Ayrıca, Beira’da bir çadır kent oluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.