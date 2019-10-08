Türk Kızılay'dan Pakistan'a mobil kan bağış aracı desteği

Kan toplama aracının iki ülke ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Alvi, "Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına Pakistan'ın en çok ihtiyacı olan dönemde yanında durduğu için teşekkür ediyorum. Erdoğan, son Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da Keşmir halkının maruz kaldığı baskıya karşı sesini yükseltmişti. Türkiye ayrıca 3,5 milyon Suriyeli mülteciye kapılarını açtı. Bu Müslümanların bir vücudun parçaları gibi olduğu ve biri zarar görürse tüm vücudun bunu hissedeceği inancının dünyaya bir göstergesidir." sözleriyle Türkiye'nin Müslüman dünyasında yaşananlara sessiz kalmamasını övdü.

Törende konuşan Alvi, kan bağış aracını hediye eden Türkiye'ye teşekkürlerini sunarak, "2005 yılında yaşanan Keşmir depremi ardından yardıma gelen ülkelerin başında Türkiye gelmişti. Türkiye ve Pakistan tarih boyunca her zor durumda birbirinin arkasında durmuştur." diye konuştu.

Türk Kızılay, Keşmir depreminin 14'üncü yıl dönümünde Pakistan Kızılayı tarafından kullanılmak üzere mobil kan bağış aracı hediye etti.

Kan toplama aracının acil durumlarda ve bazı günümüz hastalıklarının tedavisinde kullanılacak kanı toplamada yararlı olacağına işaret eden Alvi, "Yurttaşlarımızın sadece yüzde 2'si her üç ayda bir kan bağışı yaparsa talasemi ve deng humması gibi hastalıklar ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

Alvi, Pakistan Kızılayına benzeri kan toplama araçlarını tüm ülkede kullanıma açma çağrısında da bulundu.

Yurdakul da Türkiye'nin 2005 depreminden sonra Pakistan'ın yardımına koşmasını "Tarihi bir görev" olarak nitelendirdi.

Türk mühendisleri Cenk Yakın ve Ufuk Aslan'ın kurtarma çalışmalarına katılmak için geldikleri Keşmir'de hayatını kaybettiğini de hatırlatan Yurdakul, "Türk Kızılay, Pakistanlı kardeşlerimizin acılarını azaltmak için o gün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam ediyor. Bugün hizmete alınan kan bağış aracının hizmete alınmasında örneğini gördüğümüz Türk Kızılay-Pakistan Kızılayı iş birliği de devam edecektir." dedi.

Said İlahi de 2005 depremi sonrasında Pakistan Kızılayının kapasitesinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bugün Türk Kızılay'ın desteğiyle kan toplama aracı hizmete giriyor. Kapasitemizi artırmak için bize yardım eden Türk Kızılay'ın bu desteğiyle hizmete aldığımız bu araç günde 50-70 ünite arası kan toplamamızı sağlayacak." diye konuştu.