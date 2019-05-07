Türk Kızılaydan Pakistan'da 500 yetime iftar

Türk Kızılay, Pakistan'da 500 yetime iftar verdi.

Ravalpindi şehrindeki Arjuman Faiz-ul İslam Yetimhanesi'nde verilen iftara, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo katıldı.

Yurdakul, iftar öncesi yaptığı konuşmada, "Türk Kızılayın her yıl burada düzenlediği bu iftarda ramazana birlikte başlamak çok güzel. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İnşallah bu ramazanı huzur ve barış içinde geçiririz." dedi.

Camilo da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yetimhanede 500 yetim ve dar gelirli ailenin çocuğuna iftar vereceklerini ifade etti.

Türk Kızılay, bu yıl Pakistan'da 2 bin koli ramazan paketi dağıtacak ayrıca ramazan boyunca engelli, yetim ve dullara iftar etkinliği düzenleyecek.

