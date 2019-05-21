Türk Kızılay'dan Pakistanlı yetimlere iftar ve bayramlık

Türk Kızılay, Pakistan'ın Beytülmal yetimhanesinde kalan 100 yetime İslam Dünyası Yetimler Günü kapsamında iftar verdi, bayramlık kıyafet dağıttı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan iftar programına Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkanı İsmet Durmuş, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile çok sayıda davetli katıldı.

İftar programıyla ilgili konuşan Yurdakul, iftarı elçilik tarafından geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Pakistanlı yetimler, bayrağımızın altında bir iftar yapsın Türk misafirperverliğini görsün istedik." dedi.

Ramazanın paylaşmak olduğunu söyleyen Yurdakul, "Ramazanda elimizdekini paylaşabileceğimiz en iyi ortam öksüzler ve yetimlerdir. Bugün de burada Kızılay'ın desteğiyle 100 yetimi elçilikte misafir ediyoruz." diye konuştu.

Saygılı da Kızılay'ın 37 ülkede 14,7 milyon insana yardım ettiğini belirterek, "Milletimizin misafirperverliğini 37 ülkede olduğu gibi bu ülkede de yetimlere göstermeye geldik." ifadesini kullandı.

Pakistan'a özgü yemek ve tatlıların ikram edildiği programda yetimlere bayramlık kıyafet dikimi için kumaş da hediye edildi.

