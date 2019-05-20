Türk Kızılay'dan Senegal'de 6 bin gıda paketi

Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Senegal'de 6 bin gıda paketi dağıtıyor.

Senegal'deki Türk Kızılay ekibi, başkent Dakar başta olmak üzere çevre il ve köylerde bin kişilik gıda paketinin yarısından fazlasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Senegal Ekip Başkanı Suat Çıtlak AA muhabirine, Kızılay olarak Senegal'de ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Kızılay'ın ülkede yardım faaliyetlerine devam edeceğini belirten Çıtlak, ramazan ayında 6 bin kişiye gıda yardımı ulaştırıp, farklı bölgelerde yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine iftarlar vereceklerini ifade etti.

Çıtlak, yardımları sayesinde Türk Kızılay'ın Senegal'de artık tanındığını ve bölge halkı tarafından çok sevildiğini anlattı.

Ramazan ayında "Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla kampanya başlatan Türk Kızılay, yapılan bağışlar sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışındaki 37 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.

Gıda yardımlarını yurt dışında yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştıracak Kızılay, ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 14 milyon ihtiyaç sahibine temas etmeyi hedefliyor.

