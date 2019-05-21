Türk Kızılaydan Sırbistan'da iftar

NOVİ PAZAR (AA) - Türk Kızılay, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da iftar programı düzenledi.

Novi Pazar'daki bir oteldeki iftara katılan 500 kişi, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını bir arada açmanın bereketini yaşadı.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın bu yıl 37 ülkede iftar programı düzenlediğini, ramazanın huzuru ve mutluluğunu Sırbistan'dan da paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Novi Pazar'da faaliyet gösteren Açık El Yardım Kuruluşundan Edin Kolasinac da Türk Kızılayı ile çalışmalarını uzun süredir yürüttüklerini belirterek, "Bu akşam düzenlenen etkinlik yemekten çok daha öte. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bizleri unutmadığını ve her zaman bizim yanımızda olduklarını gösterdi." dedi.

Bu arada, Türk Kızılay tarafından Novi Pazar'daki ihtiyaç sahiplerine bin ramazan paketi de dağıtılacağı ifade edildi.

