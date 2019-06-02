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Türk Kızılaydan Suriyeli aileye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılay ekibi, ülkesindeki iç savaşta eşini kaybettikten sonra 6 engelli çocuğuyla Kilis'e yerleşen Fatma Nane'yi evinde ziyaret ederek, yardımda bulundu

KİLİS (AA) - Türk Kızılay ekibi, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 6 engelli çocuğuyla Kilis'e yerleşen Suriyeli anneye yardımda bulundu.

Türk Kızılay İnsani Yardım Operasyonu Koordinatör Vekili Fatih Kökcan ve ekibi, ülkesindeki iç savaşta eşini kaybeden ve yaklaşık 6 yıl önce geldiği Kilis'te 6 engelli çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan 57 yaşındaki Fatma Nane'yi evinde ziyaret etti.

Yanlarında getirdikleri gıda, giyim, hijyen malzemesi ve hasta bezlerini aileye teslim eden ekip, Nane ile bir süre sohbet etti.

Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde ayrım gözetmeksizin mazlumların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Nane ailesine de destek olduklarını anlatan Kökcan, ziyarette diğer ihtiyaçlarını da tespit ettikleri aileye belirli aralıklarla ziyarette bulunarak, bunları gidereceklerini belirtti.

Yatağa bağımlı 6 gencin 20 ile 37 yaşları arasında olduğunu dile getiren Kökcan, şunları kaydetti:

"Fatma annemizin çocuklarının 4'ü erkek, 2'si kız. Çocuklar 10 yaşını geçtikten sonra kas hastalığına yakalandıklarından ayağa kalkamıyor. Ailemizi Kızılay kartlarından faydalandırıyoruz. Ayrıca kendilerine gıda kartlarımızdan da verdik. Bu hastalık için özellikle lazım olan hasta bezleri gibi ürünleri getirerek aileye teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de ailemizi takip edeceğiz. Gençlere hasta yatağı da temin edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
6 yatalak genç Fatma Nane Kilis Türk Kızılayı

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