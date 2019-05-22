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Türk Kızılaydan Türkmen ve Pakistanlılara gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Türkmen ve Pakistanlılara gıda yardımı

HARİPUR (AA) - Türk Kızılay, Pakistan'daki ihtiyaç sahibi 300 aileye ramazan yardımı dağıttı.

Pakistan'ın Haripur kentinde yer alan, Afganistan'dan gelen Türkmen mültecilerin bulunduğu kampta kalan 150 aile ile bölgede yaşayan 150 ihtiyaç sahibi Pakistanlı aileye ramazan kolisi ve bir çuval un verildi.

Gıda dağıtımında konuşan Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo, "Bu yardımlar Türk halkının Pakistan'daki kardeşlerimize bir yardımıdır." dedi.

Kızılayın dağıttığı gıda kolilerinde nohut, yağ, pirinç ve un gibi ürünler yer aldı.

Kızılay, ramazan boyunca Pakistan'da 2 bin koli gıda dağıtımı, iftar organizasyonları ve yetimler için bayramlık kumaş dağıtımı yapacak.

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